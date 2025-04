Daniela Celis angustiada por la salud de sus hijas: "Están..."

“Fueron días complicados, de mucha contención, mucho amor, días en que solo sentía miedo y tristeza, pero tenía que ser fuerte para ellas”, reconoció. Las gemelas tuvieron picos de fiebre, de 39,5°, 38,9° y 39,4°, y explicó que la situación la superó.

La mediática apareció con las menores sobre ella, llorando: “Hay momentos que las dos solo quieren estar con mamá, es muy difícil para mí no poder dividirme, se me parte el corazón, no poderles dar ni 100% a cada una”.

Agregó: “Intento hacer todo para que las dos me tengan en el momento que me necesiten”, a modo de reflexión.

Daniela Celis en redes sociales Redes Sociales

Aunque cuenta con la ayuda de Thiago, que la ayuda en las tareas diarias de la crianza, igual tuvo que cancelar su trabajo: “Fueron días que cancelé trabajo para poder estar mayor tiempo con ellas y días en los que tuve que ir, sonreír y hacer como si no pasa nada en casa, mientras mi cabeza estaba con ellas”.

La mamá primeriza se hizo cargo de la culpa que sintió por alejarse de las menores: “Cada vez que salía de casa se me partía el alma, pero me repetía ‘lo haces por las bebas’”.