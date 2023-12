Cuál es la serie coreana que suma nuevos capítulos en Netflix y no para de escalar en el Top 10

Estamos hablando de "El monstruo de la vieja Seúl", un título exclusivo de la firma norteamericana dirigido por Kang Eun-kyung, conocido por su labor en Gu Family Book y bajo la producción en dupla con Kakao Entertainment, Story & Pictures Media y Studio Dragon.

el-monstruo-vieja-seul- Del director de Gu Family Book, Kang Eun-kyung llega una nueva y atrapante historia de terror y suspenso Netflix

El film va a estar dividido en dos partes, uno con fecha de estreno el pasado viernes 22 de diciembre y la segunda temporada se podrá ver durante el año venidero, el 5 de enero de 2024.

Uno de los ángulos a destacar del producto asiático de suspenso y desafíos es la ambientación y estética que maneja. En cuanto a las expectativas generadas y sobre el contenido, cuenta con una audaz y entretenida trama repleta de giros inéditos dentro de un contexto de tono terrorífico y dramático.

La serie estaba en rodaje a principios de agosto de 2022. El día 3, la protagonista Han So-hee sufrió un accidente mientras filmaba un escena de acción por el que resultó herida en la cara y precisó tratamiento médico, aunque un portavoz de su agencia declaró que no necesitaba cirugía y que el rodaje podría proseguir según lo previsto. El rodaje finalizó en el mes de octubre, y comenzó entonces la fase de posproducción. El 3 de noviembre de 2022 se informó la producción de una segunda temporada y finalmente el 7 de diciembre Netflix publicó el cartel y avance principal de la cinta.

el monstruo de la vieja seúl El monstruo de la vieja seúl es la nueva serie surcoreana de terror y suspenso que presenta Netflix Netflix

Sinopsis de El monstruo de la vieja Seúl, la serie coreana que es furor en Netflix

La sinopsis oficial reza: “Gyeongseong, 1945. En la oscura era colonial de Seúl, un empresario y una investigadora luchan por sobrevivir y se enfrentan a un monstruo nacido de la avaricia humana”.

Es importante tener en cuenta que la trama no es lo único llamativo del innovador producto audiovisual sino también la calidad actoral de los protagonistas referentes de la escena surcoreana como Park Seo-joon (The Marvels), Han So-hee (My name) y Wi Ha-joon del exitoso Juego del calamar.

Tráiler de El monstruo de la vieja Seúl

El monstruo de la vieja Seúl | Tráiler oficial | Netflix «En este momento están pasando cosas horribles en el hospital de Gyeongseong» Netflix

Reparto de El monstruo de la vieja Seúl