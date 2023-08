Cuál es la película que llegó a Netflix que te va a dejar con los pelos de punta

Un hospital se encuentra en un estado crítico debido a un grave brote de virus y deja a los que están atrapados dentro de las instalaciones con un gran número de decisiones difíciles de tomar. “Foco de Contagio” es una película que quiere ir más allá y acercarse a la psicología de los personajes más que a la acción misma y narrar más la desesperanza de la crisis sanitaria y el confinamiento. Por otro lado, los personajes se enfrentan con naturalidad a la crisis y mirando el desolador panorama de los personajes.

Eye of the Storm | Official Trailer | Netflix