Cuál es la miniserie sobre una empresa de cigarrillos electrónicos que llegó a Netflix ideal para el fin de semana

El gran vapeo: Auge y caída de Juul (Big Vape: The Rise and Fall of Juul, en su idioma original) cuenta con los testimonios de la periodista que escribió el libro, expertos, inversores en Juul y ex empleados de la compañía. Los cofundadores de Juul, Adam Bowen y James Monsees, se negaron a participar en las entrevistas, aunque se incluyen materiales de archivo de conversaciones pasadas con ellos.

Esta serie documental cuenta con 1 temporada de 4 episodios, cada uno con una duración de aproximadamente 50 minutos y ya está disponible para ver en Netflix.

Sinopsis de El gran vapeo: Auge y caída de Juul, la miniserie que se estrena en Netflix

La sinopsis de El gran vapeo: Auge y caída de Juul indica: "Una rudimentaria 'start-up' de cigarrillos electrónicos se convierte en una empresa multimillonaria hasta que una epidemia hace que su éxito se esfume".

Tráiler de El gran vapeo: Auge y caída de Juul

El gran vapeo: Auge y caída de Juul | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El gran vapeo: Auge y caída de Juul

Entre los entrevistados se encuentran: