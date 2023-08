Cuál es la miniserie de ficción que llegó a Netflix y revela una importante crisis de Estados Unidos

Hay muchos dramas sociales de la vida real que han sido llevados a la pantalla. En este caso, hablamos de Medicina letal, una miniserie de ficción que llegó a Netflix y revela una importante crisis de Estados Unidos. La misma está basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain, publicado en The New Yorker.