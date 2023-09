Cuál es el drama de época con mucha comedia que llegó a Netflix y promete entretener

Se trata de una historia de intrigas, enlaces, planes maestros que se tuercen y, por supuesto, el arte de la seducción, como lo indica su título. Cabe decir que no hay que esperar algo al estilo de Bridgerton -una de las historias de época más exitosas de Netflix- ya que Ehrengard: El arte de la seducción tiene un aire completamente diferente, con un estilo propio de su galardonado director.

Algo a destacar es el diseño de vestuario y producción, a cargo de Margrethe II de Dinamarca, Su Alteza la Reina de Dinamarca, quien tiene una larga y destacada trayectoria en las artes.

Esta producción además viene con un bonus track: un corto documental que narra la producción de la película e invita a conocer el proceso creativo detrás de ella. Incluye entrevistas con Margrethe II de Dinamarca sobre su enfoque en el diseño de producción, así como con Billie August, y nos brinda una visión de la colaboración artística entre ambos.

Sin dudas, esta recomendable película de 1 hora 34 minutos de duración te mantendrá entretenido hasta el final.

La sinopsis de Ehrengard: El arte de la seducción, en Netflix, indica: "Un experto en amor termina involucrado en un escándalo —y en un romance inesperado— cuando lo designan para enseñarle estrategias de seducción al tímido hijo de la gran duquesa".

Ehrengard: The Art of Seduction | Official Trailer | Netflix