Cuál es el aplaudido reality de Netflix que muestra mucho más que historias de amor y se centra en el autismo

La serie fue emitida por primera vez en el canal Australiano ABC en el año 2019 y en julio de 2020 fue estrenada en Netflix a nivel internacional. Existen muchas películas y series donde aparece un personaje con autismo. Pero aunque el guión refleje muy acuradamente a la persona con esta discapacidad, la realidad es que tan solo refleja rasgos genéricos y poco detallados.

Love on the Spectrum

Es relevante saber que el autismo se caracteriza por contar con muchas expresiones de distinto tipo y se presenta de formas muy diversas en las mentes humanas. En este sentido, este producción refleja la variabilidad del autismo a través de varios perfiles y esta es su gran marca y valor.

Estamos hablando de “Love on the Spectrum” (“Amor en el espectro” en español), una producción ganadora del premio Emmy donde nuevos solteros y algunas caras conocidas originarias de todo el país buscan su propio final feliz, y muchos se involucran en el grupo de las citas por primera vez.

No siempre es fácil encontrar el amor. Para los jóvenes con trastorno del espectro autista, explorar el impredecible mundo de las citas representa desafíos únicos, dice la sinopsis oficial.

«Amor en el Espectro» es un reality show, es decir que son personajes de la vida real que no interpretan ningún papel, y todos ellos tienen trastorno del espectro autista. Los personajes de «Amor en el Espectro» tienen en común esta discapacidad para nada inhabilitante a nivel social. Por el contrario, los participantes tienen ganas de interactuar y tener amigos pese a sus dificultades innatas y propias de su condición.

