Cris Morena se refirió a su situación después del fallecimiento de su hija: "Estuve 3 años muerta"

En primer lugar, la productora estuvo en La Peña de Morfi y remarcó: "Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando estoy cayendo o me levanta cuando estoy levantada. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones. De verdad, lo que me quedó del conservatorio de piano fue la armonía y composición porque estudias todas las claves de las notas musicales".