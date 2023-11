Coty Romero quedó envuelta en un nuevo romance en el Bailando 2023: "La edad no importa..."

La modelo correntina sorprendió al hablar de su vida amorosa, donde apareció un nuevo protagonista que no es Gastón Edul.

En diálogo con el streaming del Bailando 2023, Coty Romero sorprendió al revelar: "Le he tocado los huevos pero sin querer, pero cuando estás bailando no te das cuenta". Con estas palabras, la ex Gran Hermano 2022 comenzó por dejar en evidencia su cercanía a Jitsu Díaz.