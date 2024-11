Cómo se conecta Daredevil: Born Again con la serie del personaje de Marvel que fue bien recibida por la crítica

Daredevil: Born Again es una serie de Marvel que se estrenará en Disney+ y que estará conectada con la versión de Daredevil que vimos en Netflix, pero con algunos cambios.

Durante años, los fanáticos de Marvel esperaron para ver qué planeaba hacer Marvel Studios con Daredevil . En los últimos años, se dieron a conocer algunos adelantos. Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, hizo una breve pero emocionante aparición en Spider-Man: No Way Home. Ahora llegó el momento: Daredevil está a punto de nacer de nuevo por fin, con una nueva serie de Disney+, la serie del personaje de Marvel que fue bien recibida por la crítica.

“Al principio se habló de reinventar todo, para ver si Matt era una persona ligeramente diferente”, le dice Cox al portal Empire. “Pero terminó siendo más una continuación”. Por lo que parece, Born Again existirá en la misma continuidad que las series de Defenders, lo que proporcionará contexto para todo lo que vendrá. “Gran parte de la historia continúa”, dice Cox. “Las relaciones y dinámicas establecidas en las temporadas anteriores todavía existen”.

Lo más distinguible es la dinámica entre Matt y sus mejores amigos Foggy (Elden Henson) y Karen Page (Deborah Ann Woll). Si bien el trío a menudo tuvo sus diferencias en la serie de Netflix (en gran parte debido a las actividades nocturnas de Matt como el justiciero de traje rojo Daredevil), se reúnen en Born Again y, como se estableció en el episodio final de la temporada 3 de Daredevil, el equipo de abogados Nelson & Murdock ahora es oficialmente Nelson, Murdock & Page.

Cuál será la conexión de Daredevil: Born Again con la serie que Marvel estrenó en Netflix

Sin embargo, aunque habrá una continuidad con los personajes y la dinámica de la serie, Daredevil: Born Again será una serie completamente nueva con su propia narrativa. Esto implica que puede haber cambios en el tono, la historia y los eventos que veremos, pues la serie se integrará dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de manera más directa. Así, aunque los personajes y sus pasados de las series anteriores de Marvel (incluyendo Daredevil) no serán ignorados, es posible que se introduzcan nuevos desarrollos en la trama que no estén completamente alineados con lo que vimos en Netflix.