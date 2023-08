Cinthia Fernández pasó por el quirófano: qué le pasó

Cinthia Fernández 10-8-23 (2).png

Antes de retirarse del programa Nosotros a la Mañana, la panelista había declarado que "estoy anémica porque estoy entrando en la semana cuatro de una hemorragia. Menorragia, creo que se dice. Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes".

Ante esta situación, los médicos decidieron retirarle el dispositivo intrauterino (DIU), que utilizaba como método anticonceptivo y le causó hemorragias. Para poder retirarlo, Cinthia Fernández debió ingresar a la clínica donde fue intervenida y permaneció unas horas.

Cinthia Fernández 10-8-23 (1).png Redes Sociales

Después de la operación, la modelo publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram con una peculiar dedicatoria: "Hoy estuve bien cag..., pero todo salió bien salvo que... ¡Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no piche la pata, también un besito en la ultima foto”.

También, publicó varias historias y le dedicó un afectuoso mensaje a todos aquellos seguidores que se preocuparon por su salud: "Gracias a todos por los mensajes por acá y por WhatsApp. Por si no contesto al teléfono que saben que no soy muy amiga de mi teléfono personal. Se les quiere".

Antonela Roccuzzo sorprendió a las hijas de Cinthia Fernández y la reacción se volvió viral

La empresaria Antonela Roccuzzo sorprendió a las hijas de Cinthia Fernández luego del fuerte pedido de la modelo argentina. Todo comenzó con la foto de las menores con la camiseta de Lionel Messi en el Inter Miami y, luego de conseguir el objetivo, la panelista de Nosotros a la Mañana filmó a sus hijas.

¿Qué pasó? Sucede que, al ponerse la casaca del nuevo club del astro rosarino, las modelo y sus hijas esperaban el like de Messi, es por eso que empezaron a insistir y etiquetar al campeón del mundo para que les deje el tan ansiado “me gusta”.

Luego de hacer campaña en redes sociales, lograron el objetivo: “¡Antonela nos dio like! ¡Vamos! Significa que Messi lo vio, significa que todos los Messi lo vieron. Los amo, los amo. Ella es la queen (reina). Te amo. Los amo profundamente, pero creo que te amo más a vos que a tu marido. Gracias”.

“Le pedí por favor a Messi que nos diera un like. Mi celular está andando mal, pero ¿vieron la cantidad de comentarios que tienen? Bueno, es porque le pedí a la gente que le pidiera a Messi que les diera un like. Todos los seguidores les pidieron por ustedes, a Messi y a Anto”, concluyó.