Cinthia Fernández fue sorprendida por Matías Defederico con un regalo

Y contó qué fue: “Les mandó para que me dieran un desayuno. Después de cinco años comprendió. Pero bueno, se celebra el avance”.

Pero no evitó referirse a las cosas que todavía siguen en proceso: “Vamos por el avance de la cuota y de encontrar los huevos para que ubique a la bosta que lo parió. La esperanza es lo último que se pierde. Sí se puede”.

Cinthia Fernández destrozó a Flor de la V: "A mí me mandó a echar y fingió demencia"

Luego de las declaraciones de Lucas Bertero sobre Florencia de la V, Cinthia Fernández salió a respaldarlo y reveló que la conductora de Intrusos también llamó a Gerardo Sofovich para hacerla echar de un elenco cuando recién empezaba su carrera. “Después fingió demencia”, indicó.

Por eso, Fernández se refirió a su experiencia: "Ella a mí me mandó a echar. Gerardo Sofovich murió y no puede dar fe de esto, pero yo cuando yo estaba seleccionada para hacer el Champange de Córdoba, ella levantó el teléfono para decir 'a esta no la quiero'. Me llamó el propio Gerardo y me lo contó".