Charlotte Caniggia se fue del Hotel de los Famosos 2: los motivos

Charlotte Caniggia abandonó este miércoles El Hotel de los Famosos luego de anunciarles a sus compañeros y a los conductores del ciclo que no soportó la experiencia, a pocos días de su inicio. "Aprendí a trabajar de verdad, que es lo que no me gusta mucho" fueron sus palabras cuando le preguntaron qué significó la experiencia para ella.

"Los voy a abandonar chicos, no me extrañen", respondió Charlotte cuando Pampita y el Chino Leunis le consultaron el motivo de su salida. “Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces", se sinceró la mediática.