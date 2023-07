Chango Spasiuk: "A mí me encanta Argentina, somos un país increíble"

"He viajado mucho en los últimos 25 años por gran parte del mundo y la verdad que, cuando llego a Ezeiza, respiro, miro el cielo y digo: 'qué bueno que estoy acá otra vez'. A mí me encanta la argentina. Somos un país increíble, la gente es maravillosa", aseguró el acordeonista, en diálogo con Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale .

"Me gusta tocar en otros lugares, pero no me quedo ni un día de más, ya me quiero volver, porque a mí me gusta estar aquí. Y, a pesar de todos nuestros problemas, nuestras contradicciones, esto es maravilloso, la gente es maravillosa", agregó.

Sobredosis de TV

Respecto de los problemas que tiene la Argentina, Spasiuk advirtió que "todavía estamos a tiempo" de solucionarlos.

"Gran parte de los problemas están en nuestras propias familias. No es cuestión de estar señalando enfrente, al opuesto, porque todo eso que nos desagrada es un espejo en el cual mirarnos, y tenemos que ser inteligentes para ver qué podemos modificar de nosotros. Qué puedo hacer yo para que esta sociedad sea más constructiva y más empática", concluyó el Chango.