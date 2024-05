Celeste Muriega celebró el día de la danza en microbikini a la orilla del mar

Celeste Muriega vistió una microbikini a orilllas del mar y marcó tendencia con su look . La modelo se tomó algunas fotos bailando y sorprendió a sus seguidores. Eligió un outfit playero que causó furor, demostrando su fanatismo por los trajes de baño. Nuevamente, compartió su conjunto en redes sociales y demostró por qué es una de las influencers más importantes de la moda.

La bailarina eligió un conjunto de dos piezas muy canchera para posar cerca del agua . La influencer eligió un traje de baño con un estampado animal print que se encuentra entre las tendencias más importantes de este momento en el mundo de la moda. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless. Además, completó su look al elegir tener el pelo atado con una clásica cola de caballo bien tirante.

Celeste muriega microbikin instagram

“A un día (atrasado) del Día Internacional de la Danza. Sí, se me pasó...”, escribió en el texto de la publicación junto a varios emojis. En poco tiempo sumó miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus fans en Instagram, los cuales ya superan el millón de seguidores. De esta forma, Celeste Muriega confirma que es una de las personalidades más destacadas no solo en el mundo del espectáculo, sino también de la moda.

Celeste muriega microbikin instagram

Celeste muriega microbikin instagram

A la moda: Elizabeth Hurley disfrutó de la playa con una microbikini total black

La actrizi y modelo Elizabeth Hurley, de 58 años, llamó la atención al vestir una microbikini en las Islas Maldivas y compartió un video en su cuenta de Instagram en donde mostró los detalles de su nuevo look. En el reel se la puede ver posando con un traje de baño que es una de las tendencias del momento.

La también modelo viajó a este lugar paradisíaco y aprovechó el buen clima para dar a conocer los detalles de una de sus microbikinis favoritas. En el clip, se mostró con un conjunto de dos piezas que incluyó un corpiño con un molde triangular con top y una bombacha con bragas clásicas en tonos negro que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo. Este traje de baño nunca pasa de moda y siempre se adapta a todas las combinaciones.

Elizabeth Hurley microbikini instagram

Elizabeth Hurley completó su look con unos lentes de sol XXL y un bolso de playa, una combinación ideal para pasar una tarde bajo el sol y cerca del mar. En poco tiempo su publicación sumó miles de "me gustas" y comentarios, en donde sus fans elogiaron su estilo y su look. Nuevamente, confirmó que es una referencia en el mundo del espectáculo y de la moda, gracias a su especial atención que le presta a las novedades fashionistas.

Elizabeth Hurley microbikini instagram