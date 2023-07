Al respecto, en Implacables, el ciclo de El Nueve que conduce Susana Roccasalvo, le consultaron a la expareja de Fito Páez si, en caso de que el actor vuelva a la Argentina, trabajaría con él.

“No. Yo no trabajaría con él, pero siento que no es una cuestión de cancelación, es un delito”, contestó sin vueltas Roth, durante una entrevista que brindó en el marco del Festival de Cine de la UBA.

Entonces, explicó el motivo de su postura: “Es un delito que está prácticamente probado, me imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que transitaron una situación tan violenta, tan tremenda".

Por último, la actriz señaló: "Yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito. Cuando hay un delito comprobado es otra cosa”.