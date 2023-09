Caso Coppola: el ex representante de Maradona llegó a Leiva Joyas para conocer el valor del famoso jarrón

Para la segunda entrega, Guillermo Coppola se acercó con el famoso jarrón que fue protagonista de la TV en los 90 contando que “este jarrón me trae a Diego, me trae esa fuerte amistad y ese fuerte amor que nos teníamos” y, haciendo referencia a los meses que pasó preso, contó que, “un 31 de diciembre, yo estaba en Caseros y el guardia cárcel golpea la reja y dice ‘busquen a Coppola que lo llama el director’ yo veo una mesa preparada, unos chocolates italianos, un lechón y un costillar que me enviaron los muchachos (...) todo preparadito para comer. Me voy a ese encuentro con el director, supuestamente, abro la puerta y ahí estaba Diego”.

Como en cada episodio, son varias las personas que se acercan a consultar, entre los otros objetos que se cotizaron en el programa, se puede ver una increíble escultura china, pintada y tallada a mano. Yami y Bachi viajan en el “Leiva Móvil” hacia el sur y analizan un juego de té realizado en plata inglesa con el sello particular de aquellos artesanos y varias joyas con brillantes tasadas por la experta en gemología del equipo.

