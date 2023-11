Carmen Barbieri, furiosa con Nazarena Vélez: "¿Me podes mandar una carta de documento hoy?"

Sin embargo, esto no fue lo que generó la furia de Barbieri, sino que durante una emisión del programa que conduce por la pantalla del Trece, recordó una frase: "Hay otra persona que dijo que nado no sé en qué, por favor ¿me puedes mandar una carta documento hoy?", le mencionó al aire a su abogado y manager Juan Curubeto.

Carmen Barbieri se quebró al aire al responderle a Yanina Latorre

El enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre parece no tener fin porque la conductora de Mañanísima volvió a disparar contra la panelista de LAM tras su respuesta y se quebró en llanto porque, en su discurso, habló sobre los últimos días de Santiago Bal con vida. “No tiene respeto”, expresó.

“Siempre me tiran con eso del nombre y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le lavabas el culo cuando tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, disparó la angelita.

Carmen Barbieri Redes sociales

Pero esa referencia molestó a Barbieri porque, a pesar de que todo inició por una supuesta broma que hizo Carmen respecto a la infidelidad de su hijo a Sofía Aldrey, todo de enfocó en cuestiones personales entre ambas.

Por eso, Barbieri volvió a responder: “Cómo le falta el respeto a mi hijo, de la manera que habla. Cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esto no te la voy a perdonar. Me estás haciendo pasar un mal momento desde ya varios años que si juntás los programas, ¿qué carta documento?”.