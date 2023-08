Carlos Rivera a solas con C5N Música: "La gente no se casa con una canción de reggaetón"

El artista Carlos Rivera se reencontrará el 24 y 25 noviembre con el público argentino en el Movistar Arena con la primera fecha sold out y visitará Rosario y Córdoba . El músico reflexionó sobre su trayectoria, sus hitos musicales y el proceso de composición, a lo cual, lanzó: "La gente cuando elige una canción para casarse, seguramente no escogerá un reggaetón".

Carlos ha sido la voz que ha musicalizado no solo películas de Disney como Coco y el live action del Rey León, si no también clásicas telenovelas como Voy amarte y con éxitos mundiales como Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro y Me Muero. Se ha posicionado como un referente a nivel mundial de la balada en español y uno de los cantautores más importantes de su generación.