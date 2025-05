Cande Tinelli habló de su separación de Coti Sorokin: "No me caso más"

La influencer Candelaria Tinelli habló sin filtros de su separación de Coti Sorokin, luego de su separación, luego de un año de casados: "No me caso nunca más". La pareja se casó el 24 de febrero de 2024 luego de 3 años juntos.

Agregó: "Más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico que capaz hoy en día no tiene el peso que tenía antes, creo que hoy en día es muy difícil tener una relación."

"Me parece que, en los tiempos de ahora, es más complicado. Uno es más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y hay menos responsabilidad afectiva", reflexionó la influencer.

Candelaria respondió a los rumores de un acercamiento con el abogado Maxi Milito, y descartó que tenga alguna relación que no sea una amistad: "Maxi es mi amigo. No, no es un chongo."

Además, fue contundente cuando describió su estado sentimental: "No quiero un novio, por ahora no quiero nada, menos que menos casarme, nunca más, es al pedo."