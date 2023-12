Calu Rivero combinó un sweatter tejido con una microbikini y mostró la moda de las tardes de verano

La actriz marcó tendencia entre los árboles con un particular look.

Alejada momentáneamente de la tele, Calu Rivero regresó a las redes sociales, específicamente a Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores. Su reaparición no pasó desapercibida, ya que sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look particular. De esta forma confirma su capacidad de marcar tendencia y su interacción con su público virtual.

La microbikini strapless que mostró Nicole Neumann y es ideal para el verano

Nicole Neumann, embarazada de tres meses, se mostró vistiendo una microbikini strapless durante sus vacaciones en Miami. La modelo, quien se encuentra junto a Manu Urcera, está viviendo intensamente los últimos días de su romántica luna de miel en las soleadas playas de Miami.

Optando por un look a la moda, la influencer eligió una microbikini strapless en un elegante tono verde musgo, destacada por una arandela en el centro, un detalle que cobró popularidad en la moda playera recientemente.

Este elemento no solo añade un toque chic al diseño, sino que también refleja la personalidad vanguardista de la modelo al elegir piezas que están entre las tendencias actuales.

El viaje de la modelo, sin embargo, no estuvo exento de contratiempos. Mientras Nicole Neumann disfrutaba de la tranquilidad de la playa, enfrentó los primeros síntomas de su embarazo y algunos días de lluvia que le impidieron bañarse en el mar. Además, se vio preocupada al recibir noticias sobre el fuerte temporal en Buenos Aires que causó algunos daños en su casa.

