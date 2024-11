Barbie Simons, mano a mano con las protagonistas de Wicked: "Dos mujeres que aman ser quienes son"

Wicked

Barbie Simons pudo entrevistar para C5N a las dos actrices, en el marco del estreno de la película: "Es muy surrealista, todos los días en el set se sintió como un sueño, la mezcla de gratitud pero también poder sentirme presente en el trabajo y sentir lo real y verdadero que se sentía, todo nos hizo olvidar que cada día era un gran día", expresó orgullosa Ariana Grande.

Los detrás de escena del filme muestran cómo las protagonistas hicieron para cantar en vivo, mientras se filmaban las escenas y no sobre una pista ya grabada, un desafío que ambas pudieron sortear con habilidad y que transmite al público todavía más la sensación de musical.

En relación con su personaje, Elphaba, conocido como "la bruja mala del oeste" en el Mago de Oz, la artista explicó que lo maravilloso de ella es que "tiene que elegir entre ella misma", lo que encuentra un paralelismo en su propia vida, ya que Cynthia aseguró que llegó un punto donde "realmente he aceptado quién soy había algo maravilloso en trabajar en este personaje particular y viviendo con ella durante tanto tiempo eso me permitió amar aún más la piel en la que estoy".

Cuando encaró para representar el personaje le dijeron a Cynthia que "verde sería el único color en el que podría estar, como una vez que he tenido el verde puesto nunca querría estar en mi propia piel", aunque ella logró comprenderlo de otra manera, "me encanta el verde realmente, pero cuando me lo quitaba tuve una mayor apreciación por la piel en la que estaba y por quien yo era".

"Creo que hay algo realmente hermoso sobre estas dos mujeres que tienen una profunda fuerza de ser, ellas saben quienes son, ellas aman quienes son, pero también están dispuestas a crecer y cambiar lo que es realmente especial", añadió Erivo.

Mejores amigas fuera y dentro de la pantalla

Lo que busca esta película es contar una versión alternativa de su participación en los acontecimientos desencadenados por la llegada de Dorothy en el Mago de Oz, y los orígenes de las brujas del país de Oz. "En la vida real somos mejores amigas", expresó Ariana Grande sobre Glinda y aclaró que ella la inspiraría a ser "aún más fuerte y sin remordimiento por ser quien soy".

"Creo que estas mujeres saben quienes son y están tan seguras de ellas que creo que es eso es algo muy inspirador y no se disculpan por el espacio que ocupan, me encanta lo empoderada que está y segura de sí misma", remarcó Ariana.

Ambos personajes se potencian, "el poder de la amistad es extremadamente poderoso, eso es lo que realmente puede envolver todo y hacer que las cosas florezcan", sumó Cynthia. "Me refiero especialmente cuando vivimos en un mundo que puede ser tan crítico, y tan aislante, es lo que nos mantiene a salvo, son nuestros seres queridos y nuestras amistades. Ese amor verdadero, ya sea platónico", cerró Ariana.