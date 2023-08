Aseguran que Luis Miguel podría suspender los shows en Argentina.

El periodista Matías Vázquez reveló en A la tarde que desde " el entorno del cantante y de la producción que trajo al artista mexicano" le informaron que " hoy se despertó y no tiene voz ". En ese sentido, explicó que " quienes fueron ayer al recital, notaron que su voz no era la misma ".

Incluso, se barajó la posibilidad de que se suspenda el show de este miércoles por la noche. "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO", agregó.

"Bajo presión tuvieron que medicar al artista para que pueda llegar hoy a presentarse, sabiendo que corren peligro más adelante alguna de sus presentaciones", indicó Vázquez sobre la solución que encontraron para que Luis Miguel pueda cumplir con la fecha pactada.

Esta nueva situación genera preocupación entre sus seguidores, ya que el mexicano debió agregar nuevas fechas debido a la locura desatada por su regreso al país. "El problema que tiene Luis Miguel es que tiene por delante cuatro presentaciones más. Entonces si hoy está delicado de la voz, hay que ver cómo continúa", añadió la periodista Cora de Barbieri.