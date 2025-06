Ariel Staltari: "El éxito de El Eternauta fue poder hacerla"

El actor que protagoniza junto a Ricardo Darín destacó que la producción fue clave para revalorizar su extensa carrera: "No se qué paso, confluye todo en un punto a partir de El Eternauta. Culminan viendo toda mi carrera con la película".

En el programa Right Now, en C5n, con la conducción de Julieta Camaño, el co-guionista junto al director Bruno Staganaro contó: "No tuve miedo porque trabajé con Bruno Stagnaro liderando el proyecto y sabiendo que íbamos a tocar una pieza icónica", reflexionó.

Staltari trabajó muchos anos para darle forma al proyecto basado la historieta publicada por primera vez en 1957 y creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López..

"Nunca imaginé hacer ciencia ficción, el género que fue a ver muchas veces al cine con mis hijos. Se demostró que estamos a la altura, y que podemos filmar una invasión nuestra. Estamos orgullosos", reflexionó.

Además, respondió a las críticas sobre el uso político de la serie de Juan Salvo: "Que hay algo político es inevitable como cualquier hecho cultural. El nadie se salva solo es recontra político. Me pregunto cómo se puede vivir si no es en comunidad. Por lo menos es así desde que yo nací", opinó.

"Nunca me usaron. Jamás nos bajaron una línea de nada. Teníamos que contar el espíritu de la historieta. Habla del amor, de la amistad y de los vínculos", concluyó este sábado en televisión.

Staltari se presenta todos los jueves en calle Corrientes, en el Paseo la Plaza, con la obra Agotados donde le pone el cuerpo a muchos personajes en una propuesta de teatro comercial a sala llena.