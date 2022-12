Argenzuela, mano a mano con Daniela Celis de Gran Hermano: "Me siento usada y humillada como mujer"

" Me siento un poco usada y humillada como mujer por Thiago . Me llegan notas de que habló mal de mí muchas veces. Quería que nuestra relación fuera lo más real ahí adentro y fue un balde de agua fría ", comenzó Daniela sobre su relación amorosa fallida en la casa de Gran Hermano y en diálogo con Argenzuela .

Incluso, quien admitió sentirse muy a gusto con el apodo "Pestañela" abrió su corazón con respecto a este tema: "Mis sentimientos con Thiago fueron reales, no puedo evitar quererlo. Me destruye todo lo que dijo de mí, borrón y cuenta nueva con él, ya está. Yo me estaba enganchando con Thiago. Nunca en mi vida hubiera tenido una relación así por la diferencia de edad y me cagó. Dos veces no caigo".

Daniela y Thiago se dieron un apasionado beso enfrente de todos - Gran Hermano 2022

La última traición de Thiago sucedió cuando este salvó al "Conejo" en lugar de ella, lo que la condenó a quedar eliminada. "Cuando Thiago no me salvó, que yo creí que era mi única posibilidad de quedarme, sabía que me iba. Por eso me despedí antes de todos porque quería mi mejor versión para irme de la casa, no quería llorar. Cuando quedé contra Julieta y Romina, sabía que me iba", reveló.

"Me enteré de la tensión sexual entre Thiago y Nacho cuando salí, no lo sabía. No tengo ni idea de si es real o mentira. Si es, está perfecto, lo que me importa es lo que me dijo él a mí", finalizó sobre Thiago Medina. De esta manera, desconoció estar enterada de una posible homo o bisexualidad de quien fuera su pareja dentro de la casa.

Su odio hacia Coti y la táctica que pensó para su regreso

Dentro de la casa, la participante Constanza "Coti" Romero se hacía pasar por amiga de las mujeres restantes, algo que descubrieron recién cuando Daniela fue eliminada. Por eso, al enterarse de toda esta información, Pestañela fue muy clara en cuanto a su táctica para sacar del juego a la correntina.

"Entro el lunes, si el público me da la posibilidad, me encantaría. Conmigo entra la Tora y a Coti se le cae la mandíbula. Coti me la re puso, me las va a re pagar. Dudé de ella", comenzó Daniela sobre lo que le hizo Constanza. Pero esto fue solo el principio, ya que brindó muchos detalles sobre su posible regreso al juego.

Julieta y Daniela de Gran Hermano Julieta Poggio fue su amiga más cercana dentro de la casa. Captura Telefe

La táctica que intentará llevar a cabo si regresa fue muy específica: "Voy por la 'CC', Cone y Coti. Thiago también, no me gustan sus actitudes. El Cone le llenaba la cabeza por atrás a Thiago, es un nido de víboras ahí adentro". Además, reveló a quién nominaría si tuviera la posibilidad. "Hago la espontánea y le doy 3 a Coti y 2 a Thiago, por traición", aseguró.

Para finalizar, Daniela hizo una autocrítica: "Jugar con el corazón me dejó afuera, así que ahora tengo que jugar con la cabeza. Con las chicas -Romina y Julieta- siempre voy a estar. Me cuesta un montón el tema de los sentimientos, soy muy sensible. Ellas van a ser mis aliadas adentro. Voy a tomar todo lo que dice la gente".