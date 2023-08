Antonela Roccuzzo sorprendió a Luzu TV con una confesión en vivo

Ante esto, a los pocos minutos leyó el mensaje y contestó mientras todos los integrantes se revolucionaban: “Hola Momi, sí, obvio”. Al instante todos comenzaron a gritar y Nacho Elizalde descubrió: “¡Me conoce Messi!”. Y como le pasaron el link del streaming y ella vio el mensaje, se alegraron: “Deben estar viendo”.

Además, leyeron los mensajes previos que tenían Momi con Antonela y se reían por lo que conversaron. Ante esto, bromearon con la posibilidad de ir a Estados Unidos. “Si tenemos la posibilidad de ir a Miami, vamos a ir a comer a la casa de ellos”, expresaron.

El difícil momento que vive Lionel Messi y su familia en Miami

A más de un mes de haber llegado a Estados Unidos, Lionel Messi vive un gran presente, donde no solo ya ganó el título de la League Cup y clasificó a Inter Miami para disputar la final en la US Open Cup, sin embargo, la familia rosarina está viviendo un difícil momento en Miami. ¿Qué pasó?

“Todavía no encontraron su nidito de amor, o sea, todavía no encontraron la casa donde quieren vivir. Están rentando”, explicó el periodista y se animó a dar detalles de que esta situación para el campeón del mundo “es un problema porque él no quiere siquiera subir en un elevador de la Torre Porche y que alguien le diga ‘Hola, Messi. ¿Cómo estás?’”.