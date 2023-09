Antonela Roccuzzo mostró su combinación para entrenar y causó furor tanto por el modelo como por el color

Antonela Roccuzzo sorprendió con un conjunto verde de una de sus marcas favoritas en su visita al gimnasio. La rosarina asistió al “Laboratorio de glúteos” y se fotografió posando con un particular outfit que marcó tendencia. La esposa de Messi se convirtió en un verdadero ícono fashionista y todas las miradas siempre están puestas en sus looks, por lo que el uso de esta prenda no pasó desapercibido.