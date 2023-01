Antonela Roccuzzo lució un fabuloso top blanco ideal para el verano 2023

La modelo y empresaria Antonela Roccuzzo , marca tendencia con cada uno de sus looks en Argentina y en Europa . En esta ocasión, lució un top blanco ideal para el verano 2023 y las altas temperaturas.

Antonela Roccuzzo sorprendió con un particular maquillaje furor para las noches de verano

El color blanco, es uno de los más elegidos a la hora de resaltar el bronceado en plena temporada de verano, o transformar el look en un estilo más formal. En esta oportunidad, Antonela Roccuzzo decidió combinarlo con un pantalón recto pero holgado de color fucsia.

El top llega hasta la altura del ombligo y tiene tazas en la parte del corpiño. Además, tiene unos pequeños detalles en la tela, en la parte inferior se puede ver como una pequeña porción de tira blanca recorre unos pequeños orificios como si fuera una trenza.

El día de la fiesta de los campeones del mundo, Antonela Roccuzzo utilizó un look brilloso y llamativo que enseguida marcó tendencia. Pero algo que llamó la atención en pleno verano argentino fue el particular maquillaje que utilizó para la parte más festiva de la noche.

La modelo lució un conjunto con brillos y en la mano se dejó una flor celeste y blanca. Mientras que para la parte de arriba optó por tener el pelo suelto con unos bucles en las puntas. En los ojos se puede ver un delineado negro con un rímel sutil y poco labial.