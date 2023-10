Ángel de Brito reveló a qué programa de Telefe no iría nunca: "No me gusta"

El conductor de LAM, Ángel de Brito, no tiene filtros al expresar lo que siente con respecto a cualquier problemática. En este caso, le consultaron por Instagram cuándo iba a ir a un reconocido programa de Telefe y aseguró que “no le gusta” y no iría.

Como sus seguidores tienen el objetivo de conocerlo más en profundidad y quieren que visite el ciclo de Telefe de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar. Fue entonces cuando explicó el motivo por el que no visitaría los estudios de Kuarzo.

angel brito.jpg Ángel de Brito habló del sorpresivo final de LAM: ¿por qué termina?

"No me gusta ir de invitado, estoy todo el día en la tele. Y no me gusta contar anécdotas", indicó en la sección “Ángel responde” en Instagram. El conductor es una persona reservada, ya que lleva 20 años en pareja y nunca se le conoció la identidad.

Ángel de Brito se sacó al aire con Yanina Latorre y la insultó: "Apáguenle el micrófono"

El conductor de LAM, Ángel de Brito, suele enojarse con sus compañeras porque hablan encima de él o entre ellas mientras un intenta cerrar un concepto. Por eso pide que apaguen los micrófonos en determinado momento. Tal fue el caso que tuvo un pequeño cruce con Yanina Latorre.

LAM Latorre De Brito Redes sociales

En medio de un PNT de una marca de alfajores, al conductor le surgió una duda y con Marcela Feudale intentaban encontrarle solución, fue entonces que Yanina Latorre intervino e intentó explicar una regla ortográfica para que se entienda.

Sin embargo, Ángel no la dejó y le comunicó que tenía el micrófono cerrado. “Quieren debatir hasta un alfajor. ¡La puta que los parió! ¡Calmense!”, expresó. Mientras tanto, Latorre hablaba, pero sin que el micrófono la tome.