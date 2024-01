Ángel de Brito reveló que lo amenazaron desde el Bailando 2023: quién fue

El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló que pasó un mal momento y tuvo que ver con un enfrentamiento con las jefas de coach porque le reclamaron por un puntaje en particular hacia una participante. ¿Qué pasó?

Fue Damasia Ochoa quien aprovechó a contar, ella siendo coach, que para los ritmos libres si ella quiere plantear que sus participantes hagan stand up, pueden. Pero esto lo explicó porque De Brito reveló que se quejaron algunas personas porque le pusieron puntaje alto a Coki que no baila mucho.

Ángel De Brito Captura América TV

Fue entonces que las panelistas opinaron que en esos casos pueden aprovechar las virtudes de cada uno como por ejemplo de la cordobesa para que cante y así poder recaudar votos. Fue entonces que el conductor contó que Eugenia, una de las jefas de coach lo encaró.

No le gustó que le ponga buen puntaje a Coki que no es muy adepta al baile, según su opinión. Esto le molestó a De Brito ya que pone los puntos que desea y que se manejará como siempre.

Escándalo en El Trece: levantan un programa sin avisar por bajo rating

Uno de los programas fijos de la tarde de El Trece es Pasaplatos: el restaurante o Pasaplatos: el restó. Pero desde octubre estaba advertido que podía ser levantado del aire si no mejoraba en el rating, pero no sucedió y finalmente lo darán de baja. Lo cierto es que no avisaron a la audiencia.

Pasaplatos Edición Famosos Carina Zampini Redes sociales

Para poder reemplazar el ciclo traerá un programa que tuvo éxito en Argentina 2002 y en España en 2015. En esa época lo conducía Jorge Guinzburg. El viernes será el último programa según confirmó Fernanda Iglesias en LAM.

En su lugar irá en una versión extendida de El Legado. Se emitirá de lunes a viernes a las 14.45 y se trata de un concurso televisivo de preguntas y respuestas. En este caso, cada una de las siete familias comienza con un dinero asignado, su legado. Al pasar las rondas, una familia quedará eliminada.