Ángel De Brito rechazó una invitación a otro canal: "Estoy todo el día..."

A través de sus historias de Instagram, Ángel De Brito fue consultado por qué no iría a PH y aseguró: " No me gusta ir de invitado, estoy todo el día en la tele ". De esta manera, el jurado del Bailando 2023 hizo énfasis en las largas horas de trabajo que tiene en América TV , lo que afirma que es la razón por la que no quiere ir.

Pero esto no fue lo único, sino que luego destacó su deseo de no hablar de su vida privada: "No me gusta contar anécdotas". Esto es algo que el conductor de LAM dijo en múltiples ocasiones, por lo que no se trataría de una mera excusa para rechazar a Andy Kusnetzoff.

Ángel De Brito publicación PH Podemos Hablar Telefe La inesperada revelación del conductor de LAM. Instagram

Durante el último fin de semana, Ángel De Brito visitó el programa de Mirtha Legrand, lo que llamó mucho la atención ya que es el principal competidor de Andy Kusnetzoff en el rating. Por eso, quizá exista una razón más detrás del rechazo y podría deberse a una mala relación entre los conductores.