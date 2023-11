Ángel de Brito expuso a Pampita por un “exceso de confianza” con Marcelo Tinelli

"Vino con Moritán, los hijos, el peinador... Ocho personas. No daba. Al final pagó todo Marcelo.... pero el otro día se lo recordé y se mató de risa. Me dijo que se re divirtieron", indicó.

Pampita

Pero a quienes no le gustó la actitud fue a las panelistas. Yanina disparó: "Si te invita a comer Marcelo, vas sola o con tu pareja. No da llevar a tanta gente", mientras que Fernanda Iglesias opinó: "Lo que pasa es que ella especula con que su nombre vale por ocho personas".

Ángel remató con algo que las enfureció aún más: "Nadie llevó a nadie, era solo a los del jurado porque salimos de grabar y teníamos que volver. Y no era canje porque cuando fuimos a pagar, ya había pagado él. Eran como 25... Estaban los hijos de Moritán también".

Ángel de Brito reveló la verdad sobre por qué se bajó del Martín Fierro de Miami

El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló la verdad sobre su baja de la conducción a los premios Martín Fierro de Miami y sorprendió. Sucede que el presidente de APTRA, Luis Ventura, reveló que “la única estrella confirmada para la conducción es Pampita”.

De Brito

“No quiero salir a desmentir a los que se adjudican lugares que no tienen. Porque, los que anuncian y agradecen, ¿hablaron con el presidente de APTRA? Repito, la única conductora confirmada es Pampita", expresó el Presidente.

Fue entonces que se confirmó la baja de De Brito y él dio su versión: “Yo me bajé por eso, por el tema de la plata. Hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido. Al ser todo muy desprolijo, no me voy a ir a otro país a trabajar".