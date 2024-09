Andrés Ducatenzeiler: "Soy de Cristina desde el día que la quisieron matar de dos balazos"

El streamer pidió la vuelta de la expresidenta al gobierno y dijo que "en este país no va a haber reconciliación hasta que no te traigan la cabeza del que quiso matar a una mujer que fue presidenta de todos los argentinos, estés a favor o en contra".

El expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler , más conocido como Duka, se refirió a sus ganas de que la expresidenta Cristina Kirchner vuelva al gobierno : "Nunca fui kirchnerista, no fui kuka, pero me hice de Cristina el día que la quisieron matar de dos balazos".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el streamer exigió: "En este país no va a haber reconciliación, reestructuración, hasta que no te traigan la cabeza del que quiso matar a una mujer, de dos tiros, que fue presidenta de todos los argentinos, estés a favor o en contra".

Luego, agregó que el atentado fue "transmitido a todo el mundo" y que "no solo que la mataron sino que está encerrada y escondida en el Instituto Patria". Además, dijo que "no soy kuka, no soy kirchnerista, no soy nada, a mi mamá le pegaron dos tiros en la cabeza en Recoleta, es mi mamá ahora, la quiero caminando por la 9 de Julio con toda la gente. Fue una locura".

Cambiando de tema, detalló su relación con el deporte y el club de sus amores, Independiente: "De muy chiquito fui al club por cuestiones familiares, porque mis padres se separaron y tenía que hacer algo con mi tiempo. El club es otra religión y otra escuela. Y en Independiente me cambió la vida. Conocí pibes humildes y vi cosas que yo tenía y otro no. Ahí nacieron un montón de cuestiones sociales que me enseñaron y aprendí. Terminé siendo presidente de Independiente a los 33 años de haber llegado al club".

En la entrevista, habló sobre la muerte a partir de la pérdida de su hermano y su madre en poco tiempo: "La gente acumula guita y se olvida de pensar... Cuando conversas con la muerte es un hecho imaginario y que te activa la mente. Aprovecha a hacer y decir. Anda, cumplí tu deseo sea cual sea. Naces sin saberlo, ya sabiendo que te vas a morir. Te sentís aliviado de esa carga que es la vida. Por ahí uno pasa la vida al pedo y es muy importante y saludable entenderlo".

Recientemente, publicó un video en redes sociales con la leyenda Cristina Vuelve pidió a la dos veces presidenta que vuelva a ser candidata: "Cristina. Jugatela toda hermana ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cinco, diez? Sabes tus nietas que orgullosas van a estar si jugás un tiro más. A perder, jugá a perder. Me voy a presentar para perder, decí", apuntó en su cuenta de Instagram.

El contenido termina con la imagen de la entrega de la banda presidencial de 2007, en la que ella recibe el cetro de mando de manos de su esposo y expresidente Néstor Kirchner.

El mediático es una de las caras del popular streaming de El Loco y el Cuerdo, donde hace dupla con periodista Flavio Azzaro. El próximo 13 de septiembre se subirán al escenario del Teatro Opera para hacer su programa frente a miles de personas.