All Access liberó entradas para los shows de Taylor Swift: cómo conseguirlas

Taylor Swift entradas liberadas All Access La noticia sorprendió a todos sus fans. Captura All Access

De igual manera, al ingresar a la fila virtual, el portal informa que la demora es de más de una hora, lo que dificulta mucho las posibilidades de conseguir un ticket. Así, solo unos pocos podrán conseguir entradas, y esto último fue celebrado por los afortunados que así lo confirmaron en redes sociales.

Taylor Swift entradas liberadas fila virtual La fila virtual termina con la ilusión de los fans sin entrada. Captura All Access

Para esta ocasión, las entradas fueron para la fecha del mismo jueves 9 de noviembre, por lo que no sería nada raro que el viernes 10 y sábado 11 hagan lo mismo desde All Access. Por eso, los fans de Taylor Swift no deben desilusionarse en el caso de no conseguir, ya que es muy factible que se repita la situación.