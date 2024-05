Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, mostró la tendencia de microbikini con vestido transparente

La influencer posó con un look que se encuentra entre los más usados en esta temporada. Desde Europa sigue mostrando el rumbo de la moda.

El audaz conjunto playero que lució la influencer contó con un corpiño top semi triangular de tiras criss-cross con frunces , y una diminuta bombacha colaless cavada, ambas piezas en color negro. Sobre la malla, la creadora de contenidos vistió un llamativo minivestido de gasa transparente con mangas off shoulders y frunces laterales , dejando gran parte de su espalda al descubierto. Complementó el look veraniego, con el que marcó tendencia, con ojotas negras de plataforma, lentes de sol rectangulares con vidrio rosado y su pelo suelto al viento.

Agustina Gandolfo look instagram

Las fotos de Agustina Gandolfo causaron revuelo entre sus más de un millón de seguidores en Instagram, quienes elogiaron su estilo de moda para la temporada de calor. La esposa de Lautaro Martínez se convirtió en una reconocida influencer de estilo de vida, compartiendo en sus redes sociales looks llamativos. A sus 27 años, se consolida como un ícono de la moda que marca tendencia con sus outfits playeros y urbanos.

La moda del barbiecore: Wanda Nara volvió a lucir una microbikini que fue furor el verano pasado pero sigue siendo tendencia

Wanda Nara se convirtió nuevamente en el centro de todas las miradas al lucir una microbikini barbiecore de la prestigiosa firma Yves Saint Laurent. De esta manera, revivió la tendencia que arrasó el verano pasado y que promete seguir siendo furor esta temporada.

El audaz conjunto de la empresaria contó con un diminuto top con finos breteles cubiertos de brillos de strass con la inscripción "YSL". La parte inferior se trató de una pequeña bombacha colaless en tono rosa chicle, aportando un toque de su estilo al look.

La rosarina completó su outfit luciendo unos auriculares de Hello Kitty y un impactante make up con delineado cat eye en negro profundo y labios nude rosados.

Wanda Nara microbikini Instagram

Las imágenes de Wanda Nara luciendo este vibrante look barbiecore no tardaron en provocar furor entre sus millones de seguidores en Instagram. Sus seguidores dejaron miles de "me gustas" y comentarios elogiando su estilo. “Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble", escribió la modelo en el texto de la publicación.

En su nueva faceta como embajadora de Divas Play Mundial, la influencer demuestra una vez más su indiscutible habiidad para marcar tendencia con los mejores outfits de la temporada.