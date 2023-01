Adrían Suar se refirió a la crisis que atraviesa El Trece: "No puedo encontrar el resultado"

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil”, remarcó Suar al ser consultado por la situación en un móvil con Socios del Espectáculo. “Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy”, señaló.

Cuando le preguntaron si había pensado en renunciar al canal, el gerente de programación de la señal contestó: “No, no son cosas que uno piensa generalmente”, acto seguido hizo una reflexión sobre su trabajo en el último tiempo: “Yo diría que no puedo encontrar el resultado artístico en una pantalla tan importante y que quiero”.

Por otra parte, el también actor, reconoció que "hay veces que imaginamos que las cosas salen de una manera y no salen". "Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo”, admitió.

“Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal. Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas”, explicó.

Durante la entrevista, le consultaron sobre el alto rating de Gran Hermano, que logró al menos 20 puntos en las galas de la nominación y manifestó “Cuando te toca ese tsunami, hay que esperar. Ya pasó que Telefe tuvo a Gran Hermano varias veces”.

Por último, reflexionó: “Yo soy un amante de la televisión, este es un oficio en el que nadie mata a nadie. Se va, se vuelve y hay que ir tranquilo”.

La drástica decisión de El Trece con El Hotel de los Famosos

Tras la paliza sufrida en el rating durante su debut y a manos de Gran Hermano 2022, el ciclo conducido por Leandro "Chino" Leunis y Carolina "Pampita" Ardohain tuvo un cambio de horario en la pantalla de El Trece y comenzó a ocupar el horario de las 18 para evitar ir mano a mano con el reality de del Moro en el prime time.

El Hotel de los Famosos 2: el abrupto cambio que se viene por dejar de ser apto para todo público

El programa podría estar próximo a cambiar de horario nuevamente ya que dejaría de ser apto para todo público, según indicó un medio de chimentos. La grilla vespertina tampoco puede contener al reality show por sus temáticas y eltrece está analizando diferentes opciones para modificar su programación.

A través de Diario Crónica, señalaron lo que está ocurriendo en el canal: "Van a tener que editar como locos los de Boxfish para que El Hotel de los Famosos 2 sea apto para todo público". Diferentes situaciones ocurridas con los participantes Federico Barón, Marian Farjat, Rocío Marengo, Juan Manuel Martino y Florencia Moyano fueron lo que llevó a eltrece a esta situación.

La acusación de infidelidad a la modelo Delfina Gerez Bosco con el exboxeador Martín Coggi es una de las principales razones que lleva a este ambiente que deja de ser apto para todo público. Tras su abultada derrota contra Gran Hermano 2022 en el rating, eltrece decidió de forma veloz que lo mejor era cambiar el horario nocturno por el vespertino, aunque parece que esto también los perjudicaría.

Además, en las redes sociales comenzó a circular el nombre del ganador de El Hotel de los Famosos 2, por lo que cada día que pasa hay menos expectativa con el futuro del reality show. Todo este proceso podría concluir con la cancelación y posterior reemplazo del programa.