A más de un año de la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters tiene nuevo baterista

Con el sentido de humor que los caracteriza, los Foo Fighters presentaron a Josh Freese como nuevo baterista de la banda, en una transmisión gratuita en la web de Veeps. Tocaron varios clásicos de su repertorio, estrenaron Nothing at all, uno de los temas inéditos de su nuevo disco But Here We Are

En medio de ese ida y vuelta, Freese, interrumpe para dar acción al momento de tocar "All My Life". Un stream mundial con gags típicos de los Foo y una estética en blanco y negro que, aunque el lenguaje y la dinámica del ensayo sigue transmitiendo ese perfil fresco y desinhibido de la banda, la propuesta artística parecería una transición atravesada por el duelo por Taylor Hawkins.

Luego de haber anunciado el lanzamiento de la nueva producción musical But Here We Are, el cual está programado para presentarse oficialmente el 2 de junio de 2023, se supo que las baterías de ese nuevo material que marcan un antes y un después en la trayectoria de la banda fueron grabadas por el mismísimo Dave Grohl, ex batero de Nirvana, frotman de los Foo y uno de los músicos más respetados en la industria.



Grohl prácticamente había renunciado a la batería de la banda dejándole todo a Taylor Hawkins. La última vez que obtuvo un crédito de batería fue en la canción dirigida por Hawkins "Cold Day in the Sun" de In Your Honor de 2005. Al ex Nirvana se le atribuyó la batería en el debut homónimo de la banda.

Así como en su sucesor de 1997 The Color and the Shape. Hawkins se unió a Foo Fighters justo después de que se grabara el segundo álbum, reemplazando al baterista despedido William Goldsmith. Grohl también tocó la batería en el sencillo "Next Year" de There Is Nothing Left to Lose.

Entonces ¿quién es Josh Freese? ¿para qué lo contactó la banda? Como es de esperarse, cuando hay estreno de nuevo material esto deviene en una gira para las agrupaciones. Se especulaba que Freese sería un sesionista y no formaría parte del cartel oficial de la agrupación. El músico tocó la batería en los conciertos tributo a Hawkings y trabajó con The Vandals. Por décadas fue conocido como “el baterista de las estrellas” y ha tocado y salido de gira con Nine Inch Nails, Devo, A Perfect Circle, Guns N’ Roses y The Offspring .



Un sesionista con todos los laureles que se suma oficialmente a la banda, aunque aún no sabemos si de forma temporal o solo para la gira de But Here We Are y que aparece en los créditos de canciones como "Complicated" de Avril Lavigne o "Bring Me to Life" de Evanescence,

Durante la transmisión del fin de semana Foo Fighters interpretó 8 temas entre los cuales destacaron All My Life y Aurora, canción favorita de Taylor Hawkins, uno de los momentos más emotivos del ensayo. Además no faltaron los flamantes "Rescued" y "Under you" singles de lo que será su nuevo material.