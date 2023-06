Wado de Pedro instó: "Hay que sumar al campo que es un aliado de los gobiernos como los nuestros"

"Cuando nos imaginamos qué Argentina queremos ser, venimos diciendo que es imposible empezar a disputar con las potencias mundiales si no tenemos un proyecto de país y si no acordamos una matriz productiva a partir de la cual cada partido político pueda beneficiar a un sector u a otro, pero lo que lo que no podemos tener en Argentina son partidos políticos que destruyan la materia productiva que acordemos como sociedad", resaltó en su discurso De Pedro.

En ese marco, valoró que "hay mucha sinergia pero falta también que el peronismo lo construya, lo cuente y lo comunique. También veo el potencial cuando me dicen que Argentina queremos ser, la Argentina de la planificación de los acuerdos en serio, la Argentina de los que tienen que gobernar, gobiernen con coraje, para que la gente tenga plata en el bolsillo, las Pymes funcionen y para hacer las obras que hay que hacer, esas obras de infraestructura".

"Hay que ganar la pulseada y lo que se produce en la Argentina tiene que estar destinado por varias décadas".

Wado de Pedro, debatió junto a su par de Obras Públicas y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Catamarca, Raúl Jalil; y de La Rioja, Ricardo Quintela, propuestas para potenciar las oportunidades estratégicas de desarrollo del país en torno a políticas logísticas, hídricas, energéticas, urbanas y de integración internacional.

En el cierre, llamó a "sumar al campo" y definió: "También, es un aliado de los gobiernos como los nuestros y dejemos a ese sector financiero y pongámosle la cara fea, plantemosno y gobernemos para la gente".