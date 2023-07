Votó Carolina Losada en Santa Fe: "Creo que el espacio va a seguir unido"

Carolina Losada votó este domingo en Santa Fe y aseguró que Juntos por el Cambio "va a seguir unido", aunque anticipó que no va a "convocar a todos" si gana. La precandidata a gobernadora se mide en las PASO provinciales de este domingo con Maximiliano Pullaro, a quien acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La senadora aseguró que no tenía "ni idea" y que se trató de una coincidencia. "Vengo a votar con mucha felicidad, siempre que uno va a votar es un momento feliz. La expectativa es que sea una jornada en paz, donde la gente pueda ir a votar feliz y tranquila", declaró en rueda de prensa.

Sin entrar en detalles para respetar la veda electoral, Losada insistió en sus acusaciones contra Pullaro. "Yo creo que el espacio va a seguir unido. Obviamente que yo no voy a convocar a todos. Ratifico todo lo que dije. Prefiero no hablar en este momento porque no quiero violar la veda", explicó.

"Vamos a estar unidos, vamos a trabajar mucho en conjunto. Yo voy a convocar absolutamente a todo el mundo, salvo a aquellos que hayan tenido...", se interrumpió, para finalmente concluir: "Ratifico todo lo que vengo diciendo, pero no quiero violar la veda".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarolinalosada%2Fstatus%2F1680571287461134339&partner=&hide_thread=false Temprano, votando para que el cambio llegue también a mi provincia. pic.twitter.com/akIdedXyit — Carolina Losada (@carolinalosada) July 16, 2023

A nivel nacional, Losada recibió el apoyo de Patricia Bullrich mientras que Pullaro es respaldado por Horacio Rodríguez Larreta. "Patricia dijo que venía, por supuesto", confirmó la senadora. Aseguró que "las expectativas son las mejores" y agradeció a "toda la gente que se acerca y confía en mí".

"El mensaje es que la gente vaya a votar. Es un momento donde elegimos quiénes nos van a gobernar, es algo muy importante. No importa por quién votes, pero andá a votar. Los malos van todos a votar, entonces los buenos tienen que ir a votar también", recalcó.

"Las expectativas son altísimas. Mucho amor, mucho cariño de la gente, mucha esperanza. Eso es lindísimo, me llega un montón y me da muchísimas fuerzas para seguir adelante. La provincia va a salir adelante. Que la gente tenga fe y demuestre tanto amor es único", concluyó.