Sergio Palazzo advirtió sobre el envío de lingotes de oro a Londres: "Se llevaron mas de u$s1.500 millones sin razones fundadas"

En una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre, en el programa Minuto Uno, el secretario general de La Bancaria aseguró: "No sabemos a dónde mandaron el oro, cuánto le costó el seguro, el transporte ¿Por qué no lo contestan? Tendrán cosas que ocultar. Algo están cocinando y no es bueno para los argentinos", dijo.