"En 40 años de democracia no ha habido por parte de ningún presidente un DNU de tal magnitud que lo que hace es modificar de facto la Constitución Nacional (CN), esa es la gravedad en la que estamos en este momento los argentinos y argentinas. Acá hay un interbloque que va a defender los intereses de la CN, la ley y cada uno de los argentinos y provincias, ese es nuestro mandato constitucional", expresó este mediodía la senadora de UxP, Juliana Di Tullio.

En el mismo sentido se manifestó el jefe de la bancada, José Mayans, quien acusó al Gobierno de querer cerrar el Congreso: “No creemos que el método sea cerrar el parlamento, eso hace la dictadura, lo primero que hace es cerrar el Poder Legislativo. Eso es inaceptable para un sistema republicano de Gobierno”.

José Mayans Senadores UxP Télam

Para entender el funcionamiento del DNU hay que remitirse a la ley que los regula, la 26.122, que establece que una vez publicado en el Boletín Oficial el jefe de Gabinete lo envía a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo en el Congreso, compuesta de ocho diputados y ocho senadores, que cuenta con un plazo de 10 días hábiles para expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. Si eso no sucede, las Cámaras pueden abocarse de oficio al tratamiento del DNU.

Lo cierto es que la Comisión todavía no está conformada y el 19 de enero vencieron los plazos para su tratamiento, por lo cual el bloque de UxP se ve automáticamente habilitado para tratarlo de forma directa.

Si bien el Senado designó a Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (CF), Carlos Espinola (UF), Anabel Fernández Sagasti (UxP), Mariano Recalde (UxP) y María Teresa González (UxP) como sus representantes, la Comisión todavía no está constituida a la espera de la lista de diputados.

Esta situación fue denunciada el miércoles durante la sesión en diputados por la ley Bases, en donde varios legisladores cruzaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, por impedir la conformación de la Comisión. De fondo existe una discusión con UxP que denuncia a LLA por robarle un lugar. La realidad es que el DNU está en vigencia y el Gobierno no tiene interés en avanzar en su tratamiento.

Los desafíos para Victoria Villarruel

La conferencia de UxP se da luego de que Villarruel no validara un pedido realizado por el espacio para tratar el DNU en sesión especial este jueves a las 14 horas. Los artículos 19 y 20 del reglamento del Senado establecen que cinco o más senadores pueden solicitar una sesión especial, tras lo cual el presidenta o presidenta de la Cámara deberá disponer el día y el horario para llevarse a cabo.

“Cuando hay 5 senadores que de acuerdo al reglamento solicitan sesión especial para debatir en forma inmediata tiene que poner a consideración y abrir las puertas del Senado y generar las condiciones para que se produzca el debate”, advirtió Mayans, quién instó a Villarruel “a ser garantía de imparcialidad en el manejo de las acciones del Senado”.

Victoria Villarruel

En este sentido, la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló que “la vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionario público” y que la postura del bloque será la de “volver a insistir todas las semanas de acá hasta que logren tener una sesión y poder darle tratamiento a este DNU que tiene en vilo a todos los argentinos y argentinas”.

Consultados sobre la conferencia de esta tarde, desde LLA consideraron a C5N.com que "no están incumpliendo ningún deber porque no es una cuestión que tenga que ver con que Villarruel sea el Poder Ejecutivo y sea árbitro".

“No negamos la sesión, no decimos no, lo que dijimos es que ayer no. Si hay un pedido se estudia y la presidenta es la que define si llama a sesión y cuándo lo hace. Puede haber una sesión en breve", agregaron desde el espacio sobre los pasos a seguir, y argumentaron que “el reglamento no establece un plazo y no hay fecha límite”, por lo cual “la presidenta tiene la potestad de llamar la sesión cuando quiera”.

Con el pedido de sesión sobre los hombros, Villarruel mantuvo reuniones con bloques opositores como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para analizar el estado de situación frente al DNU. Cabe remarcar que más allá de UxP, el radicalismo también se mostró crítico del DNU.

Cómo es el tratamiento del DNU

Es importante aclarar que el Congreso sólo puede aceptar o rechazar el DNU, pero no se pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto. Para que el decreto sea inválido lo deben rechazar ambas cámaras, si una de las dos lo aprueba, queda vigente con la mayoría absoluta de los presentes (la mitad más uno).

Al tener en cuenta este mecanismo, desde el radicalismo la senadora Carolina Losada y los diputados Martín Tetaz y Roxana Reyes decidieron enviar a las respectivas cámaras un proyecto de ley que refleja la totalidad del DNU, con la idea de respetar las vías institucionales y acompañar al Gobierno, lo que habilitaría un debate tema por tema.

En el Senado, UxP cuenta con 33 senadores y se necesitan 37 para lograr el quórum. Ese número se podría conseguir con el apoyo de los peronistas disidentes y los bloques provinciales. “Vamos a insistir, tenemos buena voluntad. Quizás es por falta de experiencia y entonces no ha convocado, vamos a tener una mirada contemplativa de esta semana pero lo que vamos a hacer es insistir todas las semanas para que haya sesión. Los senadores y senadores de este cuerpo quieren sesionar”, reafirmó Di Tullio.