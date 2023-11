Santoro, tras bajarse del balotaje en la Ciudad: "Había que poner la fuerza y la energía en la campaña presidencial"

Leandro Santoro estuvo de invitado en Right Now.

En diálogo con Right Now, por C5N, Santoro explicó su decisión de no competir en la segunda vuelta contra el primo de Mauricio Macri. "Con el tiempo la gente lo entendió. Había que poner la fuerza y la energía en la campaña presidencial porque lo que se está jugando es verdaderamente importante. Si iba al balotaje, pelear contra Jorge Macri era ir a buscar los votos de (Ramiro) Marra, que es a la inversa de (Sergio) Massa", marcó.