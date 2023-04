Rodríguez Larreta marcó distancia del liderazgo de Macri: "Si soy electo, voy a manejar yo"

“Acá el que manda es el Presidente de la Nación electo por los argentinos, y si los argentinos me eligen a mí voy a mandar yo”, reiteró el precandidato presidencial y desmintió las versiones que advertían por la posibilidad de un "doble comando" en caso de que resultará elegido en las elecciones.

En otro pasaje de la entrevista, Larreta habló de las internas del PRO y reconoció que tuvo discusiones y diferencias con Macri. "En los últimos días, tuvimos una discusión, hay temas en los que discrepamos. Hace diez días, se vio que discrepamos con el tema de cómo se elige el jefe de gobierno en la Ciudad. Pero discrepar en un tema no lo hace un defecto”, manifestó.

Luego habló sobre sus diferencias con Patricia Bullrich, con quien disputa la candidatura del PRO, y señaló que él no está de acuerdo con las críticas que se realizan entre miembros del propio espacio. "Yo no me engancho, jamás lo hago. No lo voy a hacer. No estoy de acuerdo con criticar a ningún miembro de Juntos para el Cambio. Creo que eso no ayuda, nos debilita”, consideró.