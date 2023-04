Rodríguez Larreta criticó el discurso de Cristina Kirchner: "Habla como si no fuera la vicepresidenta"

Cristina Kirchner dio señales de que no será candidata, elogió a Massa y pidió rediscutir el acuerdo con el FMI

El precandidato de Juntos por el Cambio publicó un mensaje en Twitter con una profunda crítica contra la exmandataria y destacó que "habla como si no fuera la vicepresidenta de la Nación" y afirmó que " el gobierno fracasó y que Cristina tiene que hacerse cargo".

"Escuchar hablar a @cfkargentina como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna", sostuvo en un comunicado. Además, agregó que "este gobierno fracasó" y que "Cristina se tiene que hacer cargo".

"Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. Por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable. El modelo kirchnerista está agotado. No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos", finalizó el funcionario.

horacio rodriguez larreta.png

Cristina Kirchner recordó que Larreta integró el PAMI en la Alianza y criticó a López Murphy

En su discurso desde La Plata, la vicepresidenta advirtió que tanto Horacio Rodríguez Larreta, como Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy formaron parte del gobierno de la Alianza que eclosionó en diciembre de 2001.

En ese sentido recordó que el actual jefe de gobierno porteño, en ese entonces, estaba a cargo del PAMI e "integraba el Grupo Sushi". También consignó que el diputado Ricardo López Murphy que "duró 10 días como ministro de Economía", había descontado el 13% a estatales y jubilados y lo "echo la Franja Morada".

Al mismo tiempo, la titular del Senado comparó al precandidato libertario Javier Milei con el exministro de Economía Domingo Cavallo, al considerar que "la dolarización es mucho peor que la convertibilidad". Y recordó que ese experimento "empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos", en referencia al plan Bonex de 1989 y el corralito de 2001.