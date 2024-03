Mega DNU: las estrategias del oficialismo y la oposición que definirán su aprobación o rechazo

El jueves pasado, el Ejecutivo se chocó con un nuevo rechazo del Congreso a uno de los proyectos claves para el presidente Javier Milei. El Senado con 42 votos negativos frente a 25 afirmativos rechazó el decreto que establece la eliminación y modificación de más de 300 normas. El amplio voto no negativo sorprendió a la propia oposición: "Creyeron que tenían una mayoría consolidada y sólo fue circunstancial, para el armado de las comisiones", se jactaba un senador de Unión por la Patria a C5N . Sin embargo, esa mayoría no es trasladable de manera lineal a la Cámara de Diputados.

Este lunes, los integrantes de Hacemos Coalición Federal (bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto), se reunieron con Guillermo Francos y Nicolás Posse en Casa Rosada para empezar a tender los puentes necesarios para el avance de la “renovada” Ley Ómnibus que el Ejecutivo volverá a enviar al Congreso. Antes de dicha reunión, Pichetto manifestó la necesidad de “tomarse tiempo para analizar con mucho detenimiento el DNU”.

Al tiempo que aceptó que primero tienen que votar la ley bases. “Tampoco vamos a descalzar al gobierno”, aclaró el diputado. No obstante, la postura del jefe de bloque, no es necesariamente representativa de sus veintitrés integrantes. Así lo demostró la diputada Margarita Stolbizer adelantó a este medio que votará en contra. En tanto, Nicolás Massot, integrante de la misma bancada, publicó en su cuenta de X que no rechazará el DNU. Por su parte, los seis legisladores de la coalición cívica aún no dieron a conocer su voto.

La reunión de Francos con HCF no fue la primera con bloques legislativos. La semana pasada recibió a integrantes de la UCR y del PRO en casa de gobierno. De estos últimos, aliados de La Libertad Avanza, se espera su apoyo para que el DNU siga vigente. Por su parte, los radicales están fragmentados en ambas cámaras.

El miércoles de la semana pasada, se llevó adelante una frustrada sesión en la que Hacemos no logró conseguir el quórum para tratar su proyecto sobre movilidad jubilatoria. En esa ocasión, bajaron 5 de los 34 radicales al recinto: Facundo Manes, Marcela Coli, Pablo Juliano, Pedro Galimberti y Fernando Carbajal. En el Senado, pasó algo similar con los votos negativos de Martín Lousteau y Pablo Blanco. De darse la discusión en Diputados, se espera el voto dividido del radicalismo.

El rol de los gobernadores

En la Cámara de Diputados, los denominados bloques provinciales son los que podrían definir el futuro del mega DNU. A pesar de que es el Senado quien representa a las provincias y donde la decisión de los mandatarios provinciales tiene un peso fundamental, en la Cámara baja también influyen las necesidades de los gobernadores.

Casi una veintena de diputados de los cuales no se conoce su postura definitiva, responden a los gobernadores de sus provincias. En algunos casos cabe la posibilidad de inferir sus voluntades, dado el comportamiento de los senadores de sus provincias la semana pasada. Por ejemplo: el caso de los diputados santacruceños, José Garrido y Jorge Acevedo, quienes podrían rechazar el DNU, teniendo en cuenta que Natalia Gadano y José María Carambia hicieron lo propio en el Senado. En idéntica situación estarían los diputados de las provincias de Neuquén (Osvaldo Llancafilo), Río Negro (Agustín Domingo) y Chubut (Jorge Ávila). La postura de estos legisladora dependerá de cómo fluctúe la relación de esas provincias con el Gobierno.

El Ejecutivo busca limar las asperezas con los gobernadores, a los que convocaron al Pacto de Mayo, y confía en llegar a un consenso definir el desenlace positivo del decreto 70/23 en el Congreso. Esa tensa calma podría romperse en cualquier momento.

Hasta el momento, los gobernantes tienen una carta a su favor: con el rechazo en el Senado, pueden demandar financiamiento para sus provincias, habida cuenta de que en caso de no ser escuchados, podrán colaborar para que el rechazo del DNU en Diputados, sea definitivo.

Las estrategias de La Libertad Avanza y Unión por la Patria

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó este fin de semana que, hasta el momento, “no hay número”. Ni La Libertad Avanza con el PRO, sumando a algunos radicales llegan a los 129 votos que se necesitan para la aprobación. Ni Unión por la Patria y la izquierda tienen asegurado reunir las voluntades para el rechazo.

No obstante, el oficialismo va a esperar, nada lo apura ya que el decreto sigue vigente hasta que sea tratado por el Cuerpo. En paralelo, la oposición continúa tejiendo redes para lograr el apoyo suficiente para rechazar el mega DNU. Fuentes de LLA consultadas por C5N, en respuesta a este dilema, se preguntan: “¿Para qué buscar pelea?”.

Si bien Unión por la Patria pretende voltear el DNU lo más rápido posible, tampoco puede aventurarse a hacer el pedido de sesión en los próximos días. Según confiesan integrantes del principal bloque opositor, hoy no tienen los números y no pueden arriesgarse a no lograr el quórum.