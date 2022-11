Mauricio Macri, polémico: "Si Perón resucitase, se afiliaría a Juntos por el Cambio"

En la misma línea, Macri insistió contra la representación del kirchnerismo. “Esta versión del peronismo defiende a los que no trabajan”, explicó en diálogo con Todo Noticias y aprovechó para asegurar que puede existir un vínculo con el "peronismo republicano".

Por último, el exjefe de Gobierno utilizó una frase de Perón para continuar con su propuesta de cara a 2023: “Necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El General decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”.

La postura de Macri sobre su candidatura

“Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”, aclaró Mauricio Macri cuando le consultaron por su posible candidatura a la presidencia en las elecciones del año que viene, luego de que se conociera que los aspirantes del PRO serán Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.