Massa reveló los tres ejes de su plan de seguridad

"El plan tiene tres patas. La primera está vinculada a la persecución del dinero del crimen. Creemos que tenemos que ir a una agencia autónoma, que concentre investigación criminal e investigación del dinero. El problema no son los soldaditos en lo que es la droga. El problema es el financiamiento y el lavado del dinero. El primer objetivo en la lucha de la criminalidad organizada ", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

Durante la nota con Gustavo Sylvestre, el funcionario resaltó la importancia de la prevención y de la utilización de cámaras de seguridad para bajar el delito: "El mismo modelo y diseño que me permitió bajar el 92% el delito de Tigre va a ser el mismo modelo que le vamos a ofrecer a cada ciudad con más de 50 mil habitantes para desarrollarlo en cada rincón de la Argentina, financiado por el Estado nacional para que no digan que no pueden pagar el centro de monitoreo o los móviles. Todo asociado al 911 federal".

Por último, Massa reflexionó y apuntó sobre el accionar judicial: "Si la Policía detiene y detiene, pero la Justicia libera y libera, el esfuerzo cae en saco roto. Tenemos que empezar a poner la cara a los jueces de garantía y obliga a los vecinos a convivir con los violadores y ladrones. Además tenemos que mandarlos al territorio. Yo en su momento descentralicé, cada barrio tenía la fiscalía pegada a la comisaría".

Las principales definiciones de Sergio Massa en Minuto Uno: