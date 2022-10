Macri encendió la interna en Juntos por el Cambio: "Me imagino a Patricia Bullrich presidenta"

El expresidente Mauricio Macri relativizó la importancia de presentarse o no como candidato a las elecciones presidenciales de 2023 y definió a la titular del PRO, Patricia Bullrich , como "una luchadora" , además de afirmar que la ve como Presidenta.

"Es luchadora y genuina en lo que expresa. Me la imagino como presidenta y por algo está trabajando y caminando", sostuvo Macri, durante una entrevista en TN.

Sobre una eventual candidatura propia, el principal referente del PRO advirtió: "Yo no me he anotado y trabajo por los valores, las ideas".

"Yo siento que puse la semilla pero ya el árbol es de todos los argentinos. Esto de creer en la superación personal, en la innovación, en ser parte del mundo, en que nos podemos modernizar, que somos capaces ya es un sentimiento muy compartido y es algo que ya avanzó", agregó el expresidente.

Embed Mauricio Macri en "SOLO UNA VUELTA MÁS": "Hoy estamos en una Argentina totalmente distinta. La gente pide más cambio, más libertad" https://t.co/2JLP7R4O5y#MacrienTN pic.twitter.com/64xsWNQLjD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 18, 2022

El expresidente remarcó que "la sociedad progresa cuando la gente compite" y señaló que Juntos por el Cambio debe "dar el ejemplo" de cara a las elecciones, con un enfrentamiento "constructivo" entre posibles candidatos a presidente.

"El eje central para que Argentina salga adelante es que tengamos una sociedad con reglas previsibles y transparentes de competencia. Si Juntos por el Cambio no puede dar el ejemplo constructivamente, no podemos decirle a la gente que tiene que competir", indicó Macri.

Manes, Milei, Vidal y Rodríguez Larreta

Macri expresó que le parece "fantástico" que la Unión Cívica Radical quiera ir por un cargo presidencial e insistió: "Ojalá que presenten sus candidatos, armen sus listas y compitamos sanamente".

Sobre las recientes declaraciones del radical Facundo Manes, que lo acusó de espionaje ilegal durante su mandato, Macri marcó: "Agrediendo a otros de la coalición, nadie va a sacar un solo voto".

Asimismo, dijo que el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, puso en la mesa "las ideas de la libertad", que son "muy potentes", y "el debate de esas ideas ha enriquecido el futuro de la Argentina".

Sobre posibles candidatos del PRO, Macri señaló que Horacio Rodríguez Larreta "ha demostrado que tiene vocación y quiere competir en las PASO", y señaló que hay "una evolución en él", al igual que en Bullrich y María Eugenia Vidal.

"Aquel que quiera liderar la Argentina tiene que mostrar convicción, fuerza, claridad en las ideas. Yo estoy para ayudar, transmitir lo que pueda. Me comprometí hasta el último día que no los iba a dejar, amo este país, amo su gente", añadió.