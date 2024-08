Los senadores tendrán un nuevo aumento de sueldo y cobrarán $9 millones.

Fuentes parlamentarias confirmaron a C5N que los senadores rechazaron no cobrar la suba en las dietas. "Es un aumento por paritaria para todos los empleados en el Congreso. Se esperó 20 días para firmarlo porque se trata de un incremento por paritaria. No se quería firmar la suba para todos los empleados del Congreso debido a que se pidió a los senadores que se desenganchen del aumento y dijeron que no" , marcaron.

"Los senadores no quieren desengancharse de las paritarias del personal", agregaron en esta línea. Además, expusieron que el incremento no regirá para los diputados: "Ellos se desengancharon, aunque la suba sí será para los empleados de Diputados. Lo que sucede es que la paritaria es para ambas cámaras. Si en el Senado no se firmaba no salía ni para los empleados de Diputados ni para los del Senado".

Aumento senadores La resolución sobre el incremento de las dietas de los senadores.

En tanto, el periodista Ezequiel Rudman detalló en El Diario, por C5N, cómo se llevará a cabo la suba. "Será en dos tramos: el 3,5% de aumento al 1° de julio y un aumento adicional del 3% a partir del 1° de agosto, por lo que los senadores pasarán a cobrar $9 millones brutos y les quedará en mano un poco más de $6 millones", precisó.

También, recordó el cortocircuito entre el jefe de Estado y la vicepresidenta, quien además es la titular de la Cámara alta. "Es un capítulo nuevo en la interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei, quien en el último intento de aumento de dietas de los senadores obligó a frenar el aumento y ahora el Senado insiste con el aumento en las dietas de los senadores", manifestó.

Los senadores ya habían tenido un aumento en marzo, que luego se dio marcha atrás

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, emitieron una resolución conjunta el 11 de marzo para dejar sin efecto el aumento de los sueldos de los senadores y diputados, que había sido incrementado un 16% a partir del 1° de enero y otro 12% más el acumulativo desde el 1° de febrero, lo que representaba una suba del 29,92%.

El documento fue emitido por un pedido expreso del presidente Javier Milei, según le revelaron fuentes del Senado a C5N. De esta manera, se concretó la marcha atrás a la suba de los salarios en una jornada agitada, en la que el mandatario despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, por los incrementos de los puestos jerárquicos del Poder Ejecutivo.

Villarruel y Menem, que en un principio habían avalado la suba, determinaron emitir la resolución 0003/24: "Dejar sin efecto, a partir del 1° de enero de 2024, la RC n° 13/11 suscripta por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales".

En el documento expresaron que la suba de las remuneraciones se debió a que "el 22 de febrero de 2024, a solicitud de los gremios, se suscribió una paritaria en el ámbito del Congreso Nacional, ajustada a la convenida en el Poder Ejecutivo Nacional" y que para ello se tuvo en cuenta la Resolución Conjunta N° 12/2011 que establece un mecanismo de actualización automática.