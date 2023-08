Larreta encabezó una caminata por Belgrano junto a vecinos: "Esta es la elección de nuestras vidas"

En esa línea, lanzó: "Esta es la elección de nuestras vidas. Nos jugamos todo. Vamos a demostrar que lo que hicimos en la Ciudad lo vamos a llevar a toda la Argentina".

"Así vamos a ganar, como dicen acá… con huevos vamos a ganar. Y ovarios, como bien agrega Carmen (por Polledo). Todos me decían en las calles que veníamos de una elección peleada, pero ahora todos me dicen que estamos con viento a favor y para arriba. Cada uno que me cruzo me dice que estamos para ganar y es así", aseguró.

También, explicó: "Hay gente en la Ciudad que no decidió el voto, es gente que aún no sabe a quién votar, que tampoco entiende bien cómo es esto de las PASO… por eso salgamos a hablarles uno por uno, en estos días que faltan antes de la elección, para que no quede ni uno afuera. Para hacer una elección histórica como en 2019. Y lo hicimos con este mismo equipo. No se nos puede escapar ni un solo voto. En el boca a boca de los últimos días se juega la elección, todos los que están acá lo saben”.

En el análisis de la recta final de campaña, en las charlas que tuvo con la gente, Rodríguez Larreta destacó cómo lo siguen en esta zona de la Ciudad, en todo el corredor norte, donde "hay grandes posibilidades de sumar más votos. Lo dicen las encuestas y la diferencia es grande a nuestro favor. Hay gente que tiene muy buena imagen nuestra y que valora el trabajo que hacemos, que todavía no nos vota. Eso se llama potencial de mejora”, resaltó en medio de los saludos, bocinazos y fotos.

Participaron de esta recorrida, entre otros dirigentes, el diputado nacional por la Ciudad, Maximiliano Ferraro; el diputado nacional por la Ciudad, Alvaro González; el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff; a la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez; el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Alvaro García Resta-

Además, se sumaron: la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales de la Ciudad, Carmen Polledo; el secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad, Diego Fernández; la secretaria de Ambiente de la Ciudad, Inés Gorbea; el secretario de Proyecto Federal de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli; el subsecretario de Ciudad Inteligente de Buenos Aires, Agustín Suárez; y la presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino.